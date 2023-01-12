СК возбудил уголовное дело по факту промерзания жилых домов в Кудрово

Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту промерзания жилых домов в Кудрово. О начале разбирательства сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Все случилось на Областной улице. Жители домов №№1 и 3 пожаловались в социальных сетях, что при строительстве их многоэтажек были допущены нарушения. Последние привели к тому, что кладка кирпичной стены стала разрушаться, а строения — промерзать.
Руководитель СК РФ по Ленинградской области Сергей Сазин лично провел прием жильцов, и по результатам общения с соотечественниками было принято решение о возбуждении уголовного дела. Виновным предстоит ответить перед законом по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи устанавливают причину и обстоятельства произошедшего.