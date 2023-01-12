Белоруссия впервые в истории вышла на положительное внешнеторговое сальдо с Россией

Белоруссия в 2022 году смогла выйти на положительное внешнеторговое сальдо с Россией впервые за свою историю. Заявление об этом сделал премьер-министр республики Роман Головченко, передает БелТА.
По словам Головченко, Белоруссия всегда больше покупала у России, чем продавала ей, и в иные моменты разница составляла до 7 миллиардов долларов. Однако в прошлом году получилось достичь положительного сальдо, добавил премьер.
Он отметил, что итоги 11 месяцев 2022 года показали максимальное значение взаимного оборота товарами и услугами на общую сумму в 45 миллиардов долларов. А по итогам 12 месяцев власти Белоруссии ожидают преодоления отметки в 50 миллиардов долларов.