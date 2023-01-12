Экс-генпрокуроры Израиля выступили против запланированных реформ судебной системы

Бывшие представители юстиции Израиля выступили против радикальных изменений в системе правосудия страны, запланированных новым консервативным правительством. Об этом сообщило агентство Associated Press.
Семь экс-генпрокуроров, занимавших этот пост на протяжении последних пяти десятилетий, а также четверо других бывших влиятельных работников юстиции подписали письмо протеста. Все они уверены, что реформы нового кабмина окажутся разрушительными для правовой системы государства.
«Мы призываем правительство отозвать предложенный план и предотвратить серьезный ущерб системе правосудия и верховенству закона», — говорится в письме.
Правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху объявило изменение судебной системы страны одним из главных приоритетов. Представители правящей коалиции намерены утвердить пакет законодательных актов к концу марта.
Реформы подразумевают ослабление роли Верховного суда и позволяют депутатам большинством голосов принимать законы, которые отклонила инстанция. Среди прочих планируемых нововведений — передача контроля над назначением судей в руки политиков, снижение независимости государственных юридических советников или игнорирование их указаний.
Бывшие генпрокуроры полагают, что изменения превратят Верховный суд в «псевдополитический орган, который будут подозревать в нарушении закона в пользу правительства». Предложения, частично изложенные главой минюста Яривом Левином, вызвали реакцию у части общественности, юристов и оппозиционных партий. Многие граждане обеспокоены, что реформа сделает власть правительства безграничной и поставит под угрозу права нацменьшинств.
Изменения в законодательстве могут также помочь Нетаньяху, который по-прежнему является фигурантом дела о коррупции, избежать наказания или полностью отменить судебный процесс. С момента предъявления обвинения в 2019 году политик публично критиковал систему правосудия, называя ее предвзятой по отношению к нему. Как заверяет действующий премьер, предстоящая реформа будет проведена грамотно.
Однако не для всех граждан слова Нетаньяху оказались убедительными. Десятки адвокатов по всему Израилю устроили забастовку днем 12 января, протестуя против реформирования судебной системы. Митинги прошли у зданий судов в Иерусалиме, Хайфе и Тель-Авиве. Действующий генпрокурор еврейского государства также выступил с критикой предлагаемых изменений.
Несогласные обвиняют правительство в подрыве правовой системы страны, заявляя, что реформа перевернет структуру сдержек и противовесов, подорвет демократические институты государства и предоставит абсолютную власть самой правой коалиции в истории страны. В свою очередь, в правительстве считают, что нововведения устранят дисбаланс, который предоставил судебной власти слишком большие полномочия.
Новое правительство Израиля было приведено к присяге 29 декабря. Правящая партия «Ликуд» вступила в коалицию с правыми и ультраортодоксальными фракциями. У либерально настроенных граждан «радикально-сионистский» союз вызвал обеспокоенность. Около 60% молодых израильтян считают, что новый кабмин несет угрозу для демократии в стране.