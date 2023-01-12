Экс-генпрокуроры Израиля выступили против запланированных реформ судебной системы

Изменения в законодательстве могут также помочь Нетаньяху, который по-прежнему является фигурантом дела о коррупции, избежать наказания или полностью отменить судебный процесс. С момента предъявления обвинения в 2019 году политик публично критиковал систему правосудия, называя ее предвзятой по отношению к нему. Как заверяет действующий премьер, предстоящая реформа будет проведена грамотно.