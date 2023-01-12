«Утилизировать старые оружейные запасы»: политолог о поставках техники ВСУ

Ранее в беседе с Washington Post глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников выразил уверенность, что Киев получит немецкие танки Leopard только в том случае, если США отправят на Украину хотя бы один свой танк M1 Abrams, поскольку якобы решение уже принято и Штаты должны показать пример «старшего брата».