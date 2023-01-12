«Утилизировать старые оружейные запасы»: политолог о поставках техники ВСУ

Проживающий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов заявил, что Вашингтон откажется от поставок на Украину танков Abrams, поскольку есть опасения подорвать их репутацию, что уменьшит заказы на этот вид продукции американского ВПК.
Аналитик убежден, разрекламированный американцами «лучший в мире танк» представляет собой устаревший 55-тонный хлам со 105-миллиметровой пушкой. Имеются большие проблемы в проходимости
Мнение Мартьянова разделяет полковник запаса российских вооруженных сил Владимир Трухан, полагающий что Штаты не будут подвергать риску репутацию своего ВПК на Украине.
Действительно, Вашингтон собирается поставлять украинцам всякий устаревший металлолом, высказался в беседе с ФАН дал политолог, член Общественной палаты РФ, директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Они будут так или иначе утилизировать старые оружейные запасы через армию Украины, а сами обновлять свои арсеналы», — подчеркнул он.
Эксперт выразил уверенность, что спектр передаваемых вооружений при этом может быть достаточно широк.
«Все кроме ядерного оружия», — резюмировал он.
Но это, несомненно, старые образцы по принципу: на тебе убоже, что нам негоже.
Ранее в беседе с Washington Post глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников выразил уверенность, что Киев получит немецкие танки Leopard только в том случае, если США отправят на Украину хотя бы один свой танк M1 Abrams, поскольку якобы решение уже принято и Штаты должны показать пример «старшего брата».