Европейские следователи прибывают в Ливан для расследования дела о коррупции главы ЦБ

Власти Франции, Германии и Люксембурга в марте прошлого года заморозили активы на сумму более 130 миллионов долларов, принадлежащие Риаду Саламе и его сообщникам. Пятерым подозреваемым вменяют хищение 330 миллионов долларов и 5 миллионов евро из ЦБ при содействии Раджу Саламе через компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.