Европейские следователи прибывают в Ливан для расследования дела о коррупции главы ЦБ

Немецкие следователи прибыли в Бейрут в рамках расследования дела о коррупции, где основным подозреваемым является глава Центрального банка Ливана Риада Саламе. Об этом сообщил министр юстиции Ливана Генри Хури, передает газета The National.
По его словам, официальные лица из Франции и Люксембурга прилетят в ближневосточное государство 16 января. Представители судебной власти указанных европейских стран покинут Ливан 20 января.
«Ни для кого не секрет, что Ливан получил запросы о сотрудничестве в судебной сфере от Германии, Франции, Люксембурга и Швейцарии в связи с подозрениями в финансовых преступлениях», — сказал Хури.
Прибытие следователей из Европы спровоцировало очередную волну критики в адрес временного правительства. Некоторые ливанцы сочли это нарушением суверенитета страны.
Генри Хури заверил, что любое международное сотрудничество в судебной сфере, осуществляемое в соответствии с законами страны, не представляет собой посягательство на суверенитет ливанской судебной системы.
Европейским следователям предстоит допросить более десятка человек, включая брата руководителя ЦБ Раджу Саламе, глав крупных коммерческих банков Ливана и аудиторов Центробанка. Сам Риад Саламе отрицает обвинения в коррупции и подчеркивает, что дело против него сфабриковано на основании газетных статей.
Власти Франции, Германии и Люксембурга в марте прошлого года заморозили активы на сумму более 130 миллионов долларов, принадлежащие Риаду Саламе и его сообщникам. Пятерым подозреваемым вменяют хищение 330 миллионов долларов и 5 миллионов евро из ЦБ при содействии Раджу Саламе через компанию, зарегистрированную на Виргинских островах.
Риад Саламе возглавляет Центробанк Ливана с 1993 года. Многие жители страны обвиняют его в глубоком экономическом кризисе, в котором оказалась республика сегодня. По их мнению, политика руководителя ЦБ привела к росту государственного долга и потере ливанским фунтом более 90% его стоимости по отношению к доллару.
С 2019 года Ливан переживает самый острый экономический и финансовый кризис в своей современной истории. Его корни которого уходят в десятилетия коррупции и бесхозяйственности. В настоящее время три четверти населения страны живет в нищете. В республике не хватает топлива, жизненно важных медикаментов, регулярно происходят блэкауты.