Бастрыкин поручил разобраться с необеспечением больной девочки из Петербурга спецпитанием

Несовершеннолетняя имеет паллиативный статус и должна быть обеспечена дорогостоящим специальным питанием. Специалисты ГСУ СК России по Санкт-Петербургу дважды возбуждали уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Однако оба раза принятые решения отменялись надзорным органом. В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка.