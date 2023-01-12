Бастрыкин поручил разобраться с необеспечением больной девочки из Петербурга спецпитанием

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с необеспечением тяжелобольного ребенка из Петербурга специальным питанием. Запрос в ведомство отправила мать восьмилетней девочки-инвалида через аккаунт Информационного центра СК РФ, говорится на его странице во «ВКонтакте».
Несовершеннолетняя имеет паллиативный статус и должна быть обеспечена дорогостоящим специальным питанием. Специалисты ГСУ СК России по Санкт-Петербургу дважды возбуждали уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Однако оба раза принятые решения отменялись надзорным органом. В настоящее время по факту случившегося проводится процессуальная проверка.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой принять предусмотренные действующим законодательством меры по обжалованию решений прокурора об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела в Генеральной прокуратуре РФ. Также руководитель ведомства распорядился возбудить по данному факту еще одно уголовное дело.