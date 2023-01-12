Актриса Дарья Повереннова осудила девушек за мат в общественных местах

Заслуженная артистка Российской Федерации Дарья Повереннова осудила современных девушек за использование в своей речи нецензурных слов в общественных местах.
Артистка поделилась рассказом о случае, который поверг ее в полный шок. Когда она зашла в одно заведение, то услышала громкий разговор компании девушек, которые обменивались «отборным матом». Несмотря на негативные размышления по этому поводу, она заверила, что сама «не святоша» и может выражаться, но определенные границы все-таки должны соблюдаться.
«Вот даже захотелось замечание сделать. Этого я, конечно, делать не буду. Перетерплю. А вы бы сделали? Или это как с запахом чеснока: не нравится — отойди», — написала актриса в своем в Telegram-канале.
Ранее Повереннова рассказала, как ее супруг Андрей Шаронов относится к ее «пикантным» снимкам в соцсетях. Она отметила, что ее избранник испытывает гордость за данные кадры.