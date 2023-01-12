Актриса Дарья Повереннова осудила девушек за мат в общественных местах

Артистка поделилась рассказом о случае, который поверг ее в полный шок. Когда она зашла в одно заведение, то услышала громкий разговор компании девушек, которые обменивались «отборным матом». Несмотря на негативные размышления по этому поводу, она заверила, что сама «не святоша» и может выражаться, но определенные границы все-таки должны соблюдаться.