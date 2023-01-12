Беспокоиться не о чем: вирусолог Аграновский о выявлении в России штамма коронавируса «кракен»

Первый случай заражения новым вариантом «омикрон»-штамма COVID-19 «кракен» в России был выявлен в Пензенской области. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В беседе с ФАН вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский поделился своим мнением о том, создает ли данный случай почву для беспокойства среди рядовых граждан нашей страны.
«С точки зрения здоровья людей и эпидемиологической ситуации это, пока что, ничего не значит. Значение этого события ничтожно», — прокомментировал эксперт.
Алексей Аграновский также рассказал некоторые подробности о впервые выявленном в России штамме COVID-19.
«”Кракен” — один из вариантов "омикрона”: это все штаммы с низкой летальностью и высокой заразностью. Они несколько отличаются один от другого, но все-таки общего у них больше, чем различий», — пояснил собеседник ФАН.
Как отметили в Роспотребнадзоре, штамм коронавируса «кракен» был выявлен в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2. Соответствующие сведения ежедневно загружаются в национальную базу VGARus.
«Ничего сверхъестественного не произошло. Беспокоиться людям об этом [выявленном в Пензенской области случае] не нужно», — подытожил доктор биологических наук.
Ранее стало известно о том, что Санкт-Петербург стал лидером в антирейтинге городов по госпитализациям пациентов с COVID-19. Сообщается, что за прошедшие сутки медики госпитализировали 155 человек с коронавирусом.