Сын экс-президента США Трампа посчитал недальновидным решение Белого дома поддержать Киев

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший выдвинул обвинение демократам из Белого дома из-за финансовой поддержки Киева, которую Вашингтон не может себе позволить. Об этом он написал в своем Twitter.
По его словам, сейчас Белый дом погружает страну в долги, забывая о благополучии своих граждан.
«У нас есть возможность предоставить Украине 130 миллиардов долларов, набрав долгов, которые мы не можем себе позволить, и передать их нашим детям и внукам. При этом мы даже не способны обеспечить работу системы воздушного транспорта у себя дома», — возмутился Трамп-младший.
Ранее сбой в системе оповещения пилотов стал причиной отмены вылета всех авиарейсов в США.