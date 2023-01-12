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Армия ЦАР провела серию контртеррористических операций на юге республики

Весь мир
Армия ЦАР провела серию контртеррористических операций на юге республики

Банги, 12 января. Вооруженные силы Центральноафриканской Республики (FACA) провели серию операций по зачистке от радикалов территории близ города Дамара на юге страны.

В ходе боевых действий военнослужащие ЦАР нейтрализовали около 100 бандитов. Более 80 раненых бандитов попали в плен. Сейчас задержанные находятся в центральной тюрьме Нгарагба, которая расположена в столице.

Принимавшие участие в контртеррористических мероприятиях бойцы FACA прошли обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Кроме того, отечественные специалисты оказали консультативную поддержку правительственной армии при разработке плана операции и составлении логистики для ее проведения.

Ранее жители республики поблагодарили национальные вооруженные силы за качественную работу в новогодние праздники. Солдаты присутствовали на торжественных мероприятиях и гарантировали безопасность сограждан.

Тем не менее Москва и Банги не планируют останавливаться на достигнутых успехах в области военно-технического сотрудничества и восстановления мира на территории ЦАР. В скором времени в страну прибудут еще 3000 российских инструкторов.
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