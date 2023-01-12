Жители России приобрели рекордный объем золота по итогам 2022 года

Жители России купили рекордный объем золота в прошлом году: пять банков РФ (Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Тинькофф банк») смогли продать 57 тонн физического золота на 200 миллиардов рублей. Такой информацией поделились «Ведомости».
По словам аналитика по товарным рынкам «Открытие инвестиций» Оксаны Лукичевой, общий объем купленного золота может составлять 67 тонн, потому что средняя цена на драгметалл равнялась 3983 рублям.
Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев отметил, что спрос на золото остается стабильным при экономической неопределенности, токсичности зарубежной валюты и росте цен на этот драгоценный металл.