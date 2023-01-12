Жители России приобрели рекордный объем золота по итогам 2022 года

Жители России купили рекордный объем золота в прошлом году: пять банков РФ (Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Тинькофф банк») смогли продать 57 тонн физического золота на 200 миллиардов рублей. Такой информацией поделились «Ведомости».