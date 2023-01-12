ДТП с участием автобуса произошло в Петербурге на проспекте Наставников

Дорожно-транспортное происшествие с общественным транспортом произошло сегодня напротив дома 3 корпус 1 по проспекту Наставников. Это пересечение проспекта Наставников и Хасанской улицы на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Около 19 часов вечера 12 января 2023 года маршрутный автобус №234 следовал от остановки «Ленская улица» в сторону железнодорожного переезда. Здесь произошло столкновение с грузовой «ГАЗелью», совершавшей левый поворот с проспекта Наставников от железнодорожного переезда в сторону Хасанской улицы.
В результате столкновения 25 пассажиров общественного транспорта были эвакуированы из автобуса и отправлены по своим адресам на других видах транспорта. У автобуса 234 маршрута полностью разбито панорамное водительское стекло, и теперь он нуждается в эвакуации для ремонта.
Оба водителя своей вины не признают и ожидают ГИБДД.
Задержка трамвая системы «Чижик» 8 маршрута составляет в настоящее время не менее получаса.