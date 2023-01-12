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ДТП с участием автобуса произошло в Петербурге на проспекте Наставников

ДТП с участием автобуса произошло в Петербурге на проспекте Наставников

Дорожно-транспортное происшествие с общественным транспортом произошло сегодня напротив дома 3 корпус 1 по проспекту Наставников. Это пересечение проспекта Наставников и Хасанской улицы на территории Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Около 19 часов вечера 12 января 2023 года маршрутный автобус №234 следовал от остановки «Ленская улица» в сторону железнодорожного переезда. Здесь произошло столкновение с грузовой «ГАЗелью», совершавшей левый поворот с проспекта Наставников от железнодорожного переезда в сторону Хасанской улицы.

В результате столкновения 25 пассажиров общественного транспорта были эвакуированы из автобуса и отправлены по своим адресам на других видах транспорта. У автобуса 234 маршрута полностью разбито панорамное водительское стекло, и теперь он нуждается в эвакуации для ремонта.

ДТП с участием автобуса произошло в Петербурге на проспекте Наставников

Оба водителя своей вины не признают и ожидают ГИБДД.

Задержка трамвая системы «Чижик» 8 маршрута составляет в настоящее время не менее получаса.
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