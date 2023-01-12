ДТП с участием автобуса произошло в Петербурге на проспекте Наставников

В результате столкновения 25 пассажиров общественного транспорта были эвакуированы из автобуса и отправлены по своим адресам на других видах транспорта. У автобуса 234 маршрута полностью разбито панорамное водительское стекло, и теперь он нуждается в эвакуации для ремонта.