Глава Роспотребнадзора предупредила, что иммунной защиты может не хватить при «Кракене»

Иммунная защита после перенесенного коронавируса или после вакцинации может не справиться с подвариантом омикрон-штамма «Кракен».
Именно поэтому необходимо заботиться о здоровье и быть осторожнее. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».
В ведомстве ранее сообщили, что первый в России случай заражения «Кракеном» зарегистрирован в Пензенской области. Однако вводить какие-либо дополнительные ограничения, в том числе масочный режим, в стране не планируется.