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Глава Роспотребнадзора предупредила, что иммунной защиты может не хватить при «Кракене»

Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила, что иммунной защиты может не хватить при «Кракене»

Иммунная защита после перенесенного коронавируса или после вакцинации может не справиться с подвариантом омикрон-штамма «Кракен».

Именно поэтому необходимо заботиться о здоровье и быть осторожнее. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия-24».

В ведомстве ранее сообщили, что первый в России случай заражения «Кракеном» зарегистрирован в Пензенской области. Однако вводить какие-либо дополнительные ограничения, в том числе масочный режим, в стране не планируется.
штамм "кракен" роспотребнадзор коронавирус анна попова
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