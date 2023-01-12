События на Украине к 21:00 12 января: ликвидация ДРГ ВСУ, Киев разрешил иностранцам служить в Нацгвардии

РФ исходит из того, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на Украину на следующей неделе обсудит инициативу создания защитной зоны на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.