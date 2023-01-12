События на Украине к 21:00 12 января: ликвидация ДРГ ВСУ, Киев разрешил иностранцам служить в Нацгвардии

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о главных событиях на Украине и в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к вечеру 12 января.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения ВСУ на Купянском, Лиманском и Южно-Донецком направлениях. На Донецком направлении российские подразделения успешно продолжали вести наступательные действия. В Харьковской области уничтожены 5 диверсионно-разведывательных групп противника. Общие потери украинских войск составили порядка 230 военнослужащих, танк, 11 боевых бронемашин, 13 автомобилей и пикапов.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены 2 склада боеприпасов ВСУ в Запорожской области, а также 76 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 123 районах.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 3 боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в Харьковской области и Донецкой Народной Республике (ДНР), 2 артиллерийские системы М777 и М109 «Паладин» в ДНР, 2 самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» в ДНР и Запорожской области. В ДНР также поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Истребительной авиацией ВКС РФ в ДНР сбит Су-25 ВВС Украины. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 5 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) и ДНР, а также 3 снаряда РСЗО HIMARS и «Ольха» в Запорожской области.
Запорожская область
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что у украинских военных на подконтрольных Киеву территориях региона резко снизился боевой дух после освобождения Соледара. Он также отметил важность взятия города, который был освобожден подразделениями ЧВК «Вагнер».
РФ исходит из того, что глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе визита на Украину на следующей неделе обсудит инициативу создания защитной зоны на Запорожской АЭС. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
ДНР
В течение дня украинские войска вели обстрелы Донецка, а также населенного пункта Макеевка. В результате ударов по Донецку погиб мирный житель, еще 4 человека получили ранения. Кроме того, зафиксированы повреждения жилой застройки и объектов гражданской инфраструктуры.
В ДНР прокомментировали освобождение Соледара отрядами ЧВК «Вагнер». По словам депутата парламента республики Андрея Баевского, этот успех позволяет перерезать пути возможного снабжения группировки ВСУ со стороны Северска, а также открывает видимость трассы из Славянска на Бахмут и возможность работы по ней практически прямой наводкой.
ЛНР
Гуманитарный конвой МЧС России доставил в ЛНР 150 тонн продуктов питания и медицинское имущество. Из Луганска автомобили сразу отбыли в Лисичанск, Старобельск и Рубежное.
Кроме того, помощь жителям Лисичанска передало Общество Красного Креста. В груз вошли теплые одеяла, продукты питания длительного хранения и средства гигиены.
Украина
Верховная рада приняла закон, разрешающий иностранцам служить в ВСУ и Нацгвардии, в том числе в батальоне «Азов»✱ (запрещен в РФ). Об этом сообщил парламентарий Алексей Гончаренко, отметив, что за документ проголосовал 321 депутат.
В Ровненской области Украины на границе с Белоруссией началось возведение инженерных и фортификационных сооружений, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Коваль. По его словам, местные жители «готовятся к обороне», помогая рыть окопы.
В Каменском в Днепропетровской области с 12 января отключают наружное освещение, заявил мэр города Андрей Белоусов. По его словам, такое решение связано с дефицитом напряжения в энергосистеме.
В украинских аптеках наблюдается дефицит лекарств, многие препараты заменяются на более дешевые аналоги, пишет издание «Страна». В то же время ряд препаратов вовсе исчезли из продажи. По информации СМИ, на эту ситуацию повлияли снижение платежеспособного спроса, продолжение боевых действий, общий дефицит продукции на мировом рынке.
В центре Львова арестованы и переданы в управление национальному агентству по розыску и менеджменту активов нежилые 2-этажные помещения, принадлежащие гражданам России. Как заявили в офисе генпрокурора Украины, общая стоимость недвижимости оценивается в 3,8 миллиона гривен (104 тысячи долларов).
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Киеву нужны от западных союзников тысячи танков, среди которых Challenger, Abrams и Leopard. Он добавил, что ВСУ располагают советскими танками, однако эта техника устарела, поэтому машины, «в избытке имеющиеся в Европе» — это «то, что надо».
Посол Украины в Анкаре Василий Боднар сообщил, что предложенный Киевом «саммит мира» запланирован на 24 февраля и пройдет в штаб-квартире ООН.
Глава украинского минкульта Александр Ткаченко выступил за снос часовни канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Национального музея истории в Киеве. Ткаченко заявил, что УПЦ якобы осуществила «самовольный захват участка» в 2008 году, в 2012-м началось узакониванием строительства, однако никаких разрешений на строительство, по его словам, Церковь не получала.
Германия намерена передать Украине 40 БМП Marder до конца первого квартала текущего года, заявило Министерство обороны ФРГ.
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