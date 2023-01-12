Адвокаты Байдена нашли новую партию секретных документов в гараже его дома в Дэлавере

Вашингтон, 12 января. Еще несколько документов различных категорий секретности было обнаружено в кладовой при гараже Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этомсообщил адвокат президента Ричард Собер.
По его словам, документы должны были быть сданы в архив по окончании срока полномочий Байдена в качестве вице-президента при Бараке Обаме. Команда Байдена немедленно уведомила министерство юстиции и организовала передачу бумаг.
Собер не уточнил, когда были найдены эти документы, каково их содержание и получил ли кто-нибудь другой к ним доступ. По его словам, команда Байдена также обыскала дом президента в Рехобот-Бич штата Делавэр, но ничего там не нашла.
Около десятка секретных документов было найдено в ноябре 2022 года в запертом шкафу в Центре дипломатии и глобального взаимодействия Пенн-Байден в Вашингтоне. Среди них былидоклады американской разведки и материалы брифингов касательно Украины, Ирана и Великобритании.
Данная находка побудила министерство юстиции начать расследование, чтобы оценить нарушения правил обращения с секретными документами, как в случае с экс-президентом Дональдом Трампом.
ФБР изъяло в августе 2022 года в поместье Трампа во Флориде более 10 тысяч правительственных документов, подлежавших сдаче в Национальный архив, в том числе свыше300 — различной категории ограниченного доступа, 18 из них — максимальной секретности.