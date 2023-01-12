Мемуары принца Гарри разошлись тиражом в 1,4 млн экземпляров в первый день продаж

В своей автобиографии младший сын короля Карла III описал свои отношения с королевскими родственниками и описал пару скандальных фактов о британской короне. Мемуары принца Гарри быстро стали самой продаваемой книгой в Великобритании. По информации Telegram-канала «РИА Новости», в первый же день разошлась тиражом в 1,4 млн экземпляров.