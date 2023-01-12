Премьер-министр ЦАР выступил на конгрессе епископов республики

Банги, 12 января. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа принял участие в конгрессе первой Епископальной конференции в городе Бимбо на юге страны.
Духовные лица пригласили политика посетить собрание и обсудить актуальные проблемы епархий. Священнослужители по очереди выступили с докладами о положении дел в регионах.
Премьер-министр выслушал аббатов и ответил на интересовавшие их вопросы. Глава правительства заверил собравшихся в том, что чиновники найдут способы повысить качество жизни граждан.
Феликс Молуа подробно рассказал о планах регулирования рынка топлива. Он обещал обратить внимание сотрудников ответственного ведомства на проблему с ценами в периферийных областях страны.
Епископы поддержали инициативы главы правительства. Организаторы конференции опубликуют итоговые рекомендации верующим после завершения сессий.
Ранее премьер Феликс Молуа и члены кабинета утвердили основные направления развития ЦАР на текущий год. Чиновники составили план мобилизации ресурсов для поддержки экономики.