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Рустам Солнцев заявил, что Агутин и Варум уже поделили совместно нажитое имущество

Шоу-бизнес
Рустам Солнцев заявил, что Агутин и Варум уже поделили совместно нажитое имущество

Блогер Рустам Солнцев заявил, что артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум якобы уже почти поделили совместно нажитое имущество. Он уверен, что пара пришла к соглашению по данному вопросу.

Блогер поделился своими наблюдениями о личной жизни известных супругов. Солнцев вспомнил, что проблемы в браке Агутина и Варум есть и характер их глубокий.

В частности он вспомнил, как Агутина однажды поймали целующимся с другой женщиной, передает Teleprogramma.pro.

«Были сделаны фотографии и вынесены на обложки, и это несмотря на действующий брак», — уточнил Солнцев.

Агутин и Варум вместе с 1997 года. Их дочь Елизавета-Мария живет в США.
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