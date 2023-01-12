Рустам Солнцев заявил, что Агутин и Варум уже поделили совместно нажитое имущество

Блогер Рустам Солнцев заявил, что артисты Леонид Агутин и Анжелика Варум якобы уже почти поделили совместно нажитое имущество. Он уверен, что пара пришла к соглашению по данному вопросу.
Блогер поделился своими наблюдениями о личной жизни известных супругов. Солнцев вспомнил, что проблемы в браке Агутина и Варум есть и характер их глубокий.
В частности он вспомнил, как Агутина однажды поймали целующимся с другой женщиной, передает Teleprogramma.pro.
«Были сделаны фотографии и вынесены на обложки, и это несмотря на действующий брак», — уточнил Солнцев.
Агутин и Варум вместе с 1997 года. Их дочь Елизавета-Мария живет в США.