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Аналитик Самиев объяснил высокий процент кредитов среди россиян новогодними праздниками

Экономика
Аналитик Самиев объяснил высокий процент кредитов среди россиян новогодними праздниками

Жители России чаще всего берут кредиты в преддверии новогодних праздников. Скорее всего, это сезонное и некритичное явление. Таким мнением поделился генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, передает «Лента.ру».

Кредитами россияне оплачивают подарки на Новый год для родных и близких и бытовые расходы. Однако это далеко не всегда признак сокращения доходов и не говорит о том, что заемщики перестанут оплачивать кредиты, подчеркнул Самиев.

По его словам, ставка по кредиту уже включает в себя соответствующие риски, потому что банки учитывают возможность непогашенных долгов.
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