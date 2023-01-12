Аналитик Самиев объяснил высокий процент кредитов среди россиян новогодними праздниками

Жители России чаще всего берут кредиты в преддверии новогодних праздников. Скорее всего, это сезонное и некритичное явление. Таким мнением поделился генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, передает «Лента.ру».
Кредитами россияне оплачивают подарки на Новый год для родных и близких и бытовые расходы. Однако это далеко не всегда признак сокращения доходов и не говорит о том, что заемщики перестанут оплачивать кредиты, подчеркнул Самиев.
По его словам, ставка по кредиту уже включает в себя соответствующие риски, потому что банки учитывают возможность непогашенных долгов.