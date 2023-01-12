Архангельский депутат Дятлов: пеллетное топливо, как лучшее решение для котельных Севера

Ставки платы за использование лесов, перевод отечественных котельных на пеллеты и освобождение от налога на имущество неработающих производств обсудили на заседании комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии. Вместе с депутатами в дискуссии приняли участие представители регионального правительства, руководители крупнейших предприятий ЛПК Поморья, а также Вологодской и Костромской областей.
Одним из наиболее острых вопросов, взволновавших профессиональное сообщество в последнее время, стало решение о повышении коэффициентов к ставкам платы за пользование лесными участками. Изначально повышение ставки в текущем году должно было составить около 4 процентов, так было запланировано еще в 2019 году. Однако 23 декабря вышло Постановление Правительства России, в котором были применены повышающие коэффициенты. В результате ставка вырастет не на 4%, а на 6%. В итоге к 2025 году относительно 2022 года увеличение арендных ставок для всех лесопользователей составит 15,5%. О результатах заседания комитета областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии в авторской колонке ФАН рассказал председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов.
Дополнительная нагрузка на предприятия в непростых условиях
Мы весь прошлый год обращались в Правительство с просьбами поддержать ЛПК, который особенно на Северо-Западе России находится в тяжелой ситуации. Это связано с целым рядом причин, в том числе с отказом закупать нашу продукцию рядом традиционных зарубежных покупателей и с отсутствием свободного подвижного железнодорожного состава – продукцию сложно доставить на другие рынки сбыта. Предприятия отрасли испытывают большие трудности, еле сводят концы с концами. Остро стоит вопрос о сохранении рабочих мест и индексации зарплат. И сейчас же появляется эта дополнительная нагрузка на десятки миллионов рублей в виде роста арендных платежей.
Следует также отметить, что участники совещания обратили внимание на то, что в конце 2022 года на федеральном уровне было озвучено решение перейти на другой принцип расчета арендной платы – на основании фактической заготовки древесины. По словам экспертов, объемы заготовки падают и многие предприятия работают в убыток, а поднятие ставок за неиспользуемую лесосеку может привести к еще более худшим последствиям для экономики. Так, директор по лесопользованию ООО «УК «Череповецлес» Александр Терешичев сообщил, что в их компании сокращение лесозаготовки уже составило 35 процентов. Руководитель Группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев отметил, что повышение ставки аренды за год приведет к дополнительной финансовой нагрузке на предприятие в размере около 50 миллионов рублей. Генеральный директор ООО «Шестиозерье-Лес» Евгений Козлов напомнил, что в ЛПК все начинается с заготовки и необходимо поддержать леспромхозы. И единственно верным выглядит подход с оплатой аренды исходя из фактической заготовки.
По итогам совещания мы приняли решение обратиться к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой ввести мораторий на повышение ставок и оставить их на уровне 2023 года. Также мы направим запрос в Правительство о том, когда будет принято постановление об оплате по факту заготовки древесины.
Дешевое и экологически чистое пеллетное топливо для котельных
Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Дмитрий Поташев рассказал участникам заседания о плюсах и минусах перевода котельных на пеллетное топливо. Древесные гранулы – экологически чистое топливо и успешно производится на территории нашего региона. В год предприятия Архангельской области могут произвести свыше 557 тыс. тонн этой продукции. При этом внутренний рынок региона сейчас оценивается в 167 тыс. тонн, еще 61 тыс. тонн – перспективная возможность использования этого топлива в результате переоснащения 35 котельных. Однако затраты на переоборудование довольно высоки, по приблизительным оценкам это 2,5 млрд рублей. Плюс долгая окупаемость, сложности с логистикой и риск того, что в случае открытия других рынков сбыта производители перенаправят свою продукцию туда, а переход пеллетных котельных на другое топливо затруднителен. К тому же пеллеты уступают в цене более дешевым газу, углю, дровам и щепе.
По мнению депутатов, перевод отечественных котельных на пеллеты все же необходим. Но для этого надо заручиться помощью федерального центра. Мы должны поддерживать этот вид продукции, котельные на Севере должны работать в первую очередь на нашем сырье. Пеллетные котлы – отличная вещь, только надо разработать механизм – каким образом мы будем переводить котельные на этот вид топлива. По моему предложению для выработки решения будет создана рабочая группа, в которую войдут представители областной власти и производители пеллет.
Льготы по налогам для лесопромышленных предприятий
На заседании комитета парламентарии обсудили также вопрос о возможности предоставления на территории Архангельской области льготы по налогу на имущество объектов, которые находятся в стадии консервации. Учитывая, что в текущей ситуации лесопромышленные предприятия вынуждены на сегодняшний день приостанавливать производство своей продукции, поступило предложение рассмотреть возможность о полном освобождении от налога на имущество объекты, которые будут находиться или уже находятся в стадии консервации. Аналогичное решение было принято в декабре прошлого года в соседней Республике Коми. Под льготный режим попало восемь предприятий, занимавшихся глубокой переработкой древесины и наиболее пострадавших от санкций. Их освободили от уплаты налога на имущество организаций за 2022 год.