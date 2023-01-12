Архангельский депутат Дятлов: пеллетное топливо, как лучшее решение для котельных Севера

Следует также отметить, что участники совещания обратили внимание на то, что в конце 2022 года на федеральном уровне было озвучено решение перейти на другой принцип расчета арендной платы – на основании фактической заготовки древесины. По словам экспертов, объемы заготовки падают и многие предприятия работают в убыток, а поднятие ставок за неиспользуемую лесосеку может привести к еще более худшим последствиям для экономики. Так, директор по лесопользованию ООО «УК «Череповецлес» Александр Терешичев сообщил, что в их компании сокращение лесозаготовки уже составило 35 процентов. Руководитель Группы компаний «Титан» Алексей Кудрявцев отметил, что повышение ставки аренды за год приведет к дополнительной финансовой нагрузке на предприятие в размере около 50 миллионов рублей. Генеральный директор ООО «Шестиозерье-Лес» Евгений Козлов напомнил, что в ЛПК все начинается с заготовки и необходимо поддержать леспромхозы. И единственно верным выглядит подход с оплатой аренды исходя из фактической заготовки.