Самолет рейса Бангкок — Москва сел в Самарканде из-за дебоша и беременной женщины на борту

Потасовку в салоне устроили два пассажира лайнера, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и потребовал от бортпроводников особого к себе отношения. Настоящий родственник представителя власти в настоящий момент сидит в итальянской тюрьме, поэтому обман быстро раскрылся. Получив отказ, дебошир толкнул тележку в стюардессу, женщина упала и ударилась головой.