Самолет рейса Бангкок — Москва сел в Самарканде из-за дебоша и беременной женщины на борту

Пассажирский самолет рейса Бангкок — Москва экстренно сел в аэропорту Самарканда. Всему виной дебош мужчины из экономкласса и беременная женщина на борту, которая внезапно почувствовала себя плохо, сообщает Telegram-канал Mash.
Потасовку в салоне устроили два пассажира лайнера, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края Александра Усса и потребовал от бортпроводников особого к себе отношения. Настоящий родственник представителя власти в настоящий момент сидит в итальянской тюрьме, поэтому обман быстро раскрылся. Получив отказ, дебошир толкнул тележку в стюардессу, женщина упала и ударилась головой.
От происходящего на борту стало плохо беременной пассажирке из бизнес-класса. В итоге экипаж корабля принял решение совершить экстренную посадку в Самарканде. После приземления полицейские задержали хулиганов, а будущую мать доставили в больницу.