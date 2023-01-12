Крем принцессы Дианы спас половые органы принца Гарри от обморожения

Неприятности с герцогом Сассекским произошли еще в 2011 году. Принц решился раскрыть подробности произошедшего уже спустя время после поездки, которую он запомнит на всю жизнь. Оказалось, что внук покойной королевы Елизаветы II обморозил себе не только лицо и уши, но и половой орган.