Крем принцессы Дианы спас половые органы принца Гарри от обморожения

Принц Гарри поделился подробностями последствий 13-дневной экспедиции на Северный полюс, во время которой он отморозил себе детородный орган. До момента обращения к врачу сыну принцессы Дианы пришлось спасаться подручными средствами.
Неприятности с герцогом Сассекским произошли еще в 2011 году. Принц решился раскрыть подробности произошедшего уже спустя время после поездки, которую он запомнит на всю жизнь. Оказалось, что внук покойной королевы Елизаветы II обморозил себе не только лицо и уши, но и половой орган.
По совету друга принц решил применить увлажняющий крем, которым пользовалась при жизни Диана — от Элизабет Арден. Изнемогая от боли, молодой престолонаследник все же обратился за помощью к врачу.
Сын нынешнего короля Британии боялся, что лишится органа. Однако специалист заверил, что с ним все будет хорошо и он пойдет на поправку. По всей видимости так и вышло и теперь герцог вместе с супругой Меган Маркл воспитывает двух наследников, пишут «Дни.ру».