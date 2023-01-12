Инфляция в США снизилась до 6,5%, достигнув уровня октября 2021 года

Индекс потребительских цен в США снизился на 0,1% по итогам декабря. При этом годовой показатель в июне составлял 9,1% и по итогам года — 6,5%, сообщает минтруд страны. Таким образом, снижения цен на продукты в США не было с мая 2020 года. По данным ведомства, такая тенденция связана с сокращением стоимости бензина.