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Инфляция в США снизилась до 6,5%, достигнув уровня октября 2021 года

Экономика
Инфляция в США снизилась до 6,5%, достигнув уровня октября 2021 года

Инфляция в США замедлилась до 6,5%. Об этом свидетельствуют данные Trading Economics.

Сообщается, что сегодняшний показатель инфляции является самым низким с октября 2021 года. При этом в ноябре 2022-го он составил 7,1%.

Индекс потребительских цен в США снизился на 0,1% по итогам декабря. При этом годовой показатель в июне составлял 9,1% и по итогам года — 6,5%, сообщает минтруд страны. Таким образом, снижения цен на продукты в США не было с мая 2020 года. По данным ведомства, такая тенденция связана с сокращением стоимости бензина.

Однако Федеральная резервная система может продолжить увеличивать ключевую ставку, пока не добьется более видимых результатов, передает Reuters.
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