Сегодня в мировых СМИ появилась информация о том, что член палаты представителей США Джо Уилсон предложил установить бюст президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Однако данное предложение не понравилось как простым гражданам, так и политикам.
Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин резко раскритиковала предложение своего коллеги, напомнив, что политики Соединенных Штатов служат Америке, а не Украине. Также с недоумением восприняли данную идею представители американских СМИ. Карлсон Такер, ведущий телеканала Fox News, заявил, что данная идея выглядит настоящим безумием.
Сегодня, 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на еженедельном брифинге, заявила, что «преступная верхушка» киевского режима не сможет разрушить каноническую Украинскую православную церковь, с которой себя ассоциирует подавляющее большинство православных верующих страны.
Также дипломат напомнила, что украинский лидер в начале январе этого года, а именно 7 числа, подписал указ о приостановке гражданства для 13 священнослужителей УПЦ. По мнению Захаровой, действия Зеленского являются не чем иным, как актом сатанизма, который он совершил в православное Рождество.
На пресс-конференции во Львове президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к членам Североатлантического альянса, где заявил, что его стране недостаточно поддержки от НАТО в виде громких заявлений об «открытых дверях».
Данное заявление тут же прокомментировал генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг. По словам политика, поддержка Киева остается главной задачей Альянса, однако сейчас НАТО не может принять к себе Украину. И пока идет противостояние Москвы и Киева, Украина не станет частью «семьи».