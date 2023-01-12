Республиканцы против бюста Зеленского. События дня

Также дипломат напомнила, что украинский лидер в начале январе этого года, а именно 7 числа, подписал указ о приостановке гражданства для 13 священнослужителей УПЦ. По мнению Захаровой, действия Зеленского являются не чем иным, как актом сатанизма, который он совершил в православное Рождество.