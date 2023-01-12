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Медик ВС РФ рассказал о многочисленных пытках в украинском плену

Армия
Медик ВС РФ рассказал о многочисленных пытках в украинском плену

Российские военнослужащие, попавшие в плен к ВСУ, сталкивались с пытками и издевательствами, рассказал медик Вооруженных сил РФ Даниил Пшеничный.

Сам военный врач был захвачен в плен еще 2 марта 2022 года. По словам Пшеничного, выжить ему удалось только потому, что его с сослуживцами решили обменять.

Он уточнил, что пленных начали избивать в полтавском СИЗО, куда российских солдат доставили 9 марта. Там их периодически вывозили на допросы, причем конвоиры могли ударить за незнание украинского языка или отказ петь государственный гимн Украины.

Хуже всего было раненым. Для них создавались невыносимые условия. Так, у одного из пленных в теле оставалась пуля. Ранение было в области левого легкого и любое движение корпусом провоцировало сильную боль.
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