Эксперт Минздрава Чуланов допустил, что штамм «Кракен» может стать доминирующим в России

Омикрон-штамм коронавируса «Кракен» может стать доминирующим в России, предупредил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов.
Как он объяснил в эфире канала «Россия 24», каждая новая эволюция вируса движется в сторону большей заразности. В сочетании со способностью субварианта «Кракен» избегать нейтрализующие антитела, он может начать доминировать в России через некоторое время.
«Мы это хорошо видели на «Омикроне» классическом в начале прошлого года, когда в феврале был очень масштабный подъем заболеваемости как раз впоследствии такой способности быстро распространяться», – пояснил Чуланов.
Напомним, 12 января в России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Кракен». Пациенткой оказалась жительница Пензенской области.