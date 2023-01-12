ООН назвала последние восемь лет самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений

Последние восемь лет оказались самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений в мире, заявили во Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
Согласно отчетам, средняя температура в 2022 году была почти на 1,15 градуса выше уровня 1850-1900 годов. По словам экспертов, уже восьмой год подряд ежегодные глобальные температуры оказываются на один градус выше доиндустриального уровня.
Максимально высокие температуры прошлым летом были зарегистрированы во Франции, Португалии, Ирландии, Швеции и Великобритании. Ожидается, что глобальное потепление сохранится из-за удерживающих тепло парниковых газов в атмосфере, пишет РИА Новости.