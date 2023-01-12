Член правления Союза композиторов Малаховская призвала коллег не стесняться быть патриотами

Эксперт сомневается, что кому-то на Западе удастся отменить русскую культуру. По ее словам, она является важной частью мировой культуры, на взаимном проникновении культур построена вся современная цивилизация, поэтому вычеркнуть русскую культуру из жизни других стран физически невозможно. Русские композиторы Чайковский, Римский-Корсаков, Мусорский, Прокофьев, Шостакович и другие стоят в одном ряду со всеми великими классиками. Они наполнили новым содержанием жанры, которые абсолютно и полностью сформировались в Европе — оперы, симфонии и многие другие, и сейчас без них европейскую культуру представить невозможно, отметила Владислава Малаховская.