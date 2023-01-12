Член правления Союза композиторов Малаховская призвала коллег не стесняться быть патриотами

Педагог, музыкальный журналист, общественный деятель, член правления Союза композиторов Владислава Малаховская рассказала в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как на волне отстаивания национальных интересов русская культура завоевала признание в мире.
На Западе дошли до тотального запрета русского языка. Так, известный латвийский политик и метеоролог Янис Траллис призвал осудить и полностью запретить в Прибалтике русский язык.
Ранее на Западе не раз звучали призывы запретить всю русскую культуру: музыку, кино, литературу.
Устоит ли русская культура в противостоянии с Западом?
Как российская культура отражает события СВО?
Почему деятели культуры так неохотно говорят о поддержке своей страны, почему в массе своей предпочитают молчать?
На эти и другие вопросы ведущему программы «Культурные явления» художнику, публицисту, президенту Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгению Антипову рассказала педагог, музыкальный журналист, общественный деятель, член правления Союза композиторов Владислава Малаховская.
Эксперт сомневается, что кому-то на Западе удастся отменить русскую культуру. По ее словам, она является важной частью мировой культуры, на взаимном проникновении культур построена вся современная цивилизация, поэтому вычеркнуть русскую культуру из жизни других стран физически невозможно. Русские композиторы Чайковский, Римский-Корсаков, Мусорский, Прокофьев, Шостакович и другие стоят в одном ряду со всеми великими классиками. Они наполнили новым содержанием жанры, которые абсолютно и полностью сформировались в Европе — оперы, симфонии и многие другие, и сейчас без них европейскую культуру представить невозможно, отметила Владислава Малаховская.
Поэтому, считает Владислава, современным российским композиторам и музыкантам не стоит беспокоиться по поводу того, что они являются продолжателями традиций своих великих предшественников.
Композитор, художник в широком смысле, по мнению члена правления Союза композиторов, должен живо откликаться в своих произведениях на важные события жизни общества. И не переживать по поводу того, что кто-то воспримет произведение автора как конъюнктурное.
«Если взять военные песни, их писали в том числе и конъюнктурщики по какому-то заданию. Но лучшие песни - ведь это шедевры, и они до сих пор живут. Получается да, была конъюнктура, но было и настоящее искусство, которое народ принял и оценил», — заявила Владислава Малаховская.
Среди современных композиторов РФ, по ее мнению, имеется достаточно тех, кто искренне переживает за судьбу своей страны, хочет ей лучшего, понимает важность решения тех задач, которые поставила перед собой Россия в отстаивании суверенитета и безопасности страны.
«У нас в Союзе композиторов есть такие композиторы, и их не так мало, которые поднимали патриотическую тему постоянно: и прошедшую войну, и исторические разные вехи из развития нашей страны. И делали это именно в позитивном ключе, и совершенно искренне, не конъюнктурно, не получая за это ни денег, ни славы», — рассказала Владислава Малаховская.
Но, к сожалению, есть и такие, кто демонстрирует навыки мелкого предателя, отметила композитор. В условиях жесткого противостояния с внешним противником эксперт считает не допустимым присутствие таких людей на ответственных государственных постах.
«Сейчас время непростое, и уже нельзя просто допустить, чтобы эти предатели мелкие все захватили. Я не знаю, как не допустить этого, но, надеюсь, эту проблему решит культурный фронт, который создан при Госдуме. Они должны следить за тем, чтобы должности занимали именно достойные люди и патриоты», — подчеркнула Владислава Малаховская.
Жесткую позицию российское общество должно занять и по отношению к тем деятелям культуры, которые покинули свою страну в знак протеста против СВО на Украине, считает журналист.
«Я абсолютно убеждена, что если они четко обозначили свою позицию, то их нельзя уже пускать обратно на те же места, которые они занимали ранее. По-моему, это очевидно любому здравомыслящему человеку», — отметила Владислава Мураховская.
Россия начала жить по законам военного времени, считает журналист, поэтому поступать с перебежчиками нужно соответствующим образом.