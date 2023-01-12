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«Ъ»: скандал с секретными документами привел Байдена в ловушку, в которой побывал Трамп

Политика
«Ъ»: скандал с секретными документами привел Байдена в ловушку, в которой побывал Трамп

Американский лидер Джо Байден угодил в ту же ловушку, в которую ранее попал экс-глава Белого дома Дональд Трамп после скандала с секретными документами. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Новость, что в бывшем офисе Байдена некоторое время назад были найдены засекреченные разведданные, всплыла только сейчас. Общественность возмущена подобным и намерена добиться импичмента президента. Более того, ситуация совпала с началом расследования республиканцев против Байдена и его окружения.

Схожая ситуация произошла ранее с Трампом, в доме которого прошли обыски. Спецслужбы вывезли несколько десятков коробок с важными бумагами, которые могли стать нарушением государственной тайны. В результате Байден оказался в той же ловушке, в которую ранее угодил его предшественник, заключил автор.
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