«Ъ»: скандал с секретными документами привел Байдена в ловушку, в которой побывал Трамп

Новость, что в бывшем офисе Байдена некоторое время назад были найдены засекреченные разведданные, всплыла только сейчас. Общественность возмущена подобным и намерена добиться импичмента президента. Более того, ситуация совпала с началом расследования республиканцев против Байдена и его окружения.