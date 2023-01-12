The Hill: активисты в США освистали конгрессмена Смита и потребовали переговоров по Украине

Представители американского движения Code Pink сорвали выступление конгрессмена Адама Смита и потребовали переговоров по Украине. Об этом информирует издание The Hill.
Активисты внезапно ворвались на мероприятие в Вашингтоне. Среди них оказалась соучредитель CodePink Медея Бенджамин.
«Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!» — воскликнула она.
Ранее политик из США Аджаму Барака заявил, что президент Джо Байден принес в жертву украинский народ ради американского капитала.