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The Hill: активисты в США освистали конгрессмена Смита и потребовали переговоров по Украине

Украина
The Hill: активисты в США освистали конгрессмена Смита и потребовали переговоров по Украине

Представители американского движения Code Pink сорвали выступление конгрессмена Адама Смита и потребовали переговоров по Украине. Об этом информирует издание The Hill.

Активисты внезапно ворвались на мероприятие в Вашингтоне. Среди них оказалась соучредитель CodePink Медея Бенджамин.

«Если мы будем продолжать вливать миллиарды и миллиарды долларов в этот конфликт, то мы поставим нас на грань ядерной войны!» — воскликнула она.

Ранее политик из США Аджаму Барака заявил, что президент Джо Байден принес в жертву украинский народ ради американского капитала.
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