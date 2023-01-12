Карди Би осудила президента США Джо Байдена за рост цен на продукты

Американская певица Карди Би прокомментировала рос цен в США. В этом она обвинила президента страны Джо Байдена, который игнорирует последствия инфляции.
Би вспомнила, как еще недавно покупала салат-латук за 2 доллара. Однако сейчас он обходится артистке в 6-7 долларов.
«Цены в продуктовых сейчас просто абсурд какой-то. С тем же успехом можно есть в кафе!» — высказалась вокалистка в социальных сетях.
Она обратилась к чиновникам, которые несут ответственность за цены в магазинах. Звезда задалась вопросом, как обычные люди могут позволить себе привычный набор продуктов в нынешних реалиях.