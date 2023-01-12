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Карди Би осудила президента США Джо Байдена за рост цен на продукты

Общество
Карди Би осудила президента США Джо Байдена за рост цен на продукты

Американская певица Карди Би прокомментировала рос цен в США. В этом она обвинила президента страны Джо Байдена, который игнорирует последствия инфляции.

Би вспомнила, как еще недавно покупала салат-латук за 2 доллара. Однако сейчас он обходится артистке в 6-7 долларов.

«Цены в продуктовых сейчас просто абсурд какой-то. С тем же успехом можно есть в кафе!» — высказалась вокалистка в социальных сетях.

Она обратилась к чиновникам, которые несут ответственность за цены в магазинах. Звезда задалась вопросом, как обычные люди могут позволить себе привычный набор продуктов в нынешних реалиях.
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