По мнению главы Республиканской партии США Стива Скализа, глава страны Джо Байден использовал стратегический запас нефти, чем ослабил экономику и стратегическую безопасность Соединенных Штатов. На сегодняшний день США достигли рекорда по наиболее низкому объему нефтяных запасов.