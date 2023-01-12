Вашингтон может ввести запрет на продажу стратегических резервов нефти Китаю

В США планируют запретить продажу нефти Китаю из стратегического запаса. Соответствующий законопроект одобрила палата представителей США. Теперь инициативу должны оценить в сенате и в случае положительного решения закон подпишет президент, сообщает «Московский комсомолец».
По мнению главы Республиканской партии США Стива Скализа, глава страны Джо Байден использовал стратегический запас нефти, чем ослабил экономику и стратегическую безопасность Соединенных Штатов. На сегодняшний день США достигли рекорда по наиболее низкому объему нефтяных запасов.
Скализ также возмутился продаже ресурса Китаю, который является лидером по объему контролируемого государством запаса нефти.