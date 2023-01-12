Лионель Месси и Киллиан Мбаппе номинированы на премию лучшему игроку года от ФИФА

Форварды французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Киллиан Мбаппе номинированы на приз самому ценному игроку 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме аргентинца и француза в списке еще 12 футболистов.
Партнер Мбаппе по сборной Франции, нападающий «Реала» Карим Бензема, полузащитники «сливочных» Лука Модрич, Винисиус Жуниор, форвард «Барселоны» Роберт Левандовский, защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, хавбек столичного клуба Неймар и лидер «Ливерпуля» Мохаммед Салах также стали номинантами на приз от ФИФА. Стоит отметить и попадание в этот список игрока дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
Ранее стало известно, что Роналду продал свой «Золотой мяч» 2013 года на аукционе за 600 тыс евро. Все вырученные деньги пойдут в фонд Make-A-Wish, который помогает реализовывать мечты смертельно больных детей.