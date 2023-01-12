Лионель Месси и Киллиан Мбаппе номинированы на премию лучшему игроку года от ФИФА

Форварды французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси и Киллиан Мбаппе номинированы на приз самому ценному игроку 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме аргентинца и француза в списке еще 12 футболистов.