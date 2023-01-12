В НМ ДНР сообщили о высокой концентрации польских наемников на позициях ВСУ в Марьинке

Подразделения ВСУ, дислоцированные в Марьинке к западу от Донецка, включают большое количество наемников из Польши, сообщил военнослужащий Народной милиции ДНР.
В комментарии ТАСС он отметил, что украинские войска уже понесли существенные потери в боях за Марьинку.
«У ВСУ большие потери в Марьинке, мы многих повыбили. Сейчас у них там много наемников из Польши», — рассказал собеседник журналистов.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Марьинка практически полностью контролируется российскими войсками. ВСУ при этом окопались на окраине города.