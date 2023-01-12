Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В НМ ДНР сообщили о высокой концентрации польских наемников на позициях ВСУ в Марьинке

Армия
В НМ ДНР сообщили о высокой концентрации польских наемников на позициях ВСУ в Марьинке

Подразделения ВСУ, дислоцированные в Марьинке к западу от Донецка, включают большое количество наемников из Польши, сообщил военнослужащий Народной милиции ДНР.

В комментарии ТАСС он отметил, что украинские войска уже понесли существенные потери в боях за Марьинку.

«У ВСУ большие потери в Марьинке, мы многих повыбили. Сейчас у них там много наемников из Польши», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что Марьинка практически полностью контролируется российскими войсками. ВСУ при этом окопались на окраине города.
всу днр Донбасс спецоперация польша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду