Спрогнозирована динамика курса рубля после начала исполнения бюджетного правила

Минфин и Банк России объявили, что вновь регулярно будут проводить операции с валютой в рамках бюджетного правила. Теперь расчеты будут осуществляться в паре рубль-юань. РБК опросил аналитиков о возможных последствиях такого решения финансовых властей для валютного рынка.
Опрошенные изданием аналитики полагают, что на курс может повлиять смена конфигурации бюджетного правила. Его механизм действует не так, как это было ранее. Рубль может укрепиться в краткосрочной перспективе до 66 рублей за доллар, однако в долгосрочной перспективе специалисты ожидают приближения курса к 70 рублям за доллар.
Российский финансовый регулятор ранее сообщил, что будет продолжать исполнять операции по бюджетному правилу. Теперь продажа и покупка валюты будет привязана не к цене на нефть, а к ожидаемому объему доходов.