Спрогнозирована динамика курса рубля после начала исполнения бюджетного правила

Опрошенные изданием аналитики полагают, что на курс может повлиять смена конфигурации бюджетного правила. Его механизм действует не так, как это было ранее. Рубль может укрепиться в краткосрочной перспективе до 66 рублей за доллар, однако в долгосрочной перспективе специалисты ожидают приближения курса к 70 рублям за доллар.