Украинка Апанасенкова появилась на конкурсе «Мисс Вселенная» в воинственном образе

Модель с Украины Виктория Апанасенкова вынесла на суд членов жюри конкурса «Мисс Вселенная» свой воинственный образ, который она дополнила мечом.
Помимо холодного оружия, из аксессуаров на Апанасенковой можно было увидеть позолоченный венец. За спиной модели развивались белые крылья, от которых к груди шли две ленты. Под основным костюмом на модели был золотистый облегающий комбинезон.
Выйдя на подиум, украинка встала в героическую позу и воздела руку с мечом к небу. Финал проходящего в США конкурса «Мисс Вселенная» состоится 14 февраля. По итогам текущего этапа станут известны имена 16 конкурсанток, которые пройдут дальше.