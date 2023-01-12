InfoBrics: Европу ждут сложные времена без российского газа

Европейская экономика с трудом переживет эту зиму без российского газа, однако дальнейшие ее перспективы весьма печальны. Такое мнение озвучил обозреватель InfoBrics Уриэль Араужо.
По его словам, сегодня европейская промышленность теряет свою конкурентоспособность. К концу холодного сезона запасы газа в Европе сократятся до рекордных 15%, что поспособствует увеличению стоимости при большем спросе на восстановление запасов, передает «ПолитРоссия».
«Последствия украинского конфликта оказали катастрофическое влияние на ЕС. Это великая драма Европы сегодня», – сделал неутешительный прогноз InfoBrics.
Грядущий энергетический коллапс стал лишь вопросом времени. Его последствия приведут к деиндустриализации ЕС и социальным волнениям, заключил Араужо.
Ранее стало известно, что Молдавия потратила 200 млн евро на газ из средств, предоставленных в кредит Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сообщает пресс-служба энергетического госпредприятия страны Energocom.