InfoBrics: Европу ждут сложные времена без российского газа

По его словам, сегодня европейская промышленность теряет свою конкурентоспособность. К концу холодного сезона запасы газа в Европе сократятся до рекордных 15%, что поспособствует увеличению стоимости при большем спросе на восстановление запасов, передает «ПолитРоссия».