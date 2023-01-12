Поддельный предприниматель из Владивостока продал рыбы на 380 млн рублей

Арестованный предприниматель вел деятельности от лица коммерческой организации, ликвидированной в 2019 году, сообщает ИА PrimaMedia. В течение нескольких месяцев он заключал сделки по продаже рыбной продукции. В результате незаконной торговой деятельности ему удалось незаконно выручить 380 млн рублей за продажу 1300 тонн товара.