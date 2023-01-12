Поддельный предприниматель из Владивостока продал рыбы на 380 млн рублей

Полиция Приморского края задержала жителя Владивостока, который незаконно реализовал свыше 1,3 тысячи тонн рыбной продукции.
Арестованный предприниматель вел деятельности от лица коммерческой организации, ликвидированной в 2019 году, сообщает ИА PrimaMedia. В течение нескольких месяцев он заключал сделки по продаже рыбной продукции. В результате незаконной торговой деятельности ему удалось незаконно выручить 380 млн рублей за продажу 1300 тонн товара.
Правоохранители провели обыски в используемых подозреваемым помещениях, во время которых изъяли технику, печати и штампы различных фирм, электронные ключи системы «банк-клиент» и прочие доказательства.