Анна Линникова прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Оренбурженка выступила на сцене полуфинала «Мисс Вселенная» в национальном костюме и вечернем платье. Также среди дефиле был ее выход в купальнике. Полуфинал конкурса проходит в Новом Орлеане, а финал состоится в Луизиане 14 января.