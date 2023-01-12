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Анна Линникова прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Общество
Анна Линникова прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»

Модель Анна Линникова прошла в полуфинал красоты «Мисс Вселенная». Россиянка попала в топ-16 самых красивых девушек планеты.

Оренбурженка выступила на сцене полуфинала «Мисс Вселенная» в национальном костюме и вечернем платье. Также среди дефиле был ее выход в купальнике. Полуфинал конкурса проходит в Новом Орлеане, а финал состоится в Луизиане 14 января.

Линникова прошла в полуфинал международного конкурса красоты. «Мисс Россия — 2022» признавалась, что представлять страну на таком конкурсе очень волнительно.

Модельная карьера россиянки началась еще в школьном возрасте. В настоящее время 22-летняя девушка учится в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики на факультете рекламы и связей с общественностью.
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