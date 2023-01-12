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Поиск еды в мусорных баках могут сделать легальным в Германии

Общество
Поиск еды в мусорных баках могут сделать легальным в Германии

Поиск бесплатной еды в мусорных контейнерах планируют легализовать в Германии. Сейчас за подобные действия предусматривается уголовная ответственность.

Если человек роется в мусорном баке, то немецкий уголовный кодекс расценивает это как воровство. Согласно местным законам, мусор до момента отправки в переработку считается частной собственностью. Если контейнер находится за забором, то к воровству также добавляется статья и о незаконном проникновении.

Минсельхоз и Минюст ФРГ на этой неделе предложили отменить наказание за поиск еды в мусорных баках. Как отметил министр сельского хозяйства Джем Оздемир, такая легализация может стать одним из элементов в борьбе с расточительством еды, пишет Sabah.
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