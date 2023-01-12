Поиск еды в мусорных баках могут сделать легальным в Германии

Если человек роется в мусорном баке, то немецкий уголовный кодекс расценивает это как воровство. Согласно местным законам, мусор до момента отправки в переработку считается частной собственностью. Если контейнер находится за забором, то к воровству также добавляется статья и о незаконном проникновении.