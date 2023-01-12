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Германия перебросит своих военных в Польшу для обслуживания американских ЗРК Patriot

Армия
Германия перебросит своих военных в Польшу для обслуживания американских ЗРК Patriot

Немецкие военнослужащие будут переброшены на территорию Польши для обслуживания американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом говорится в сообщении Польского радио.

Отмечается, что бойцы ВС Германии прибудут в республику уже на следующей неделе.

«Есть согласие польских властей на размещение в нашей стране солдат бундесвера», — констатировали журналисты.

Также обозреватели издания уточнили, что речь идет о нескольких сотнях немецких военных, которые будут дислоцированы в Люблинском воеводстве.
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