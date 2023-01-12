США пытаются убедить Китай отказаться от любой поддержки России, предупреждают политологи

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков заявил, что США, разыграв карту Тайваня и экономического сотрудничества, постараются на предстоящих переговорах убедить Китай отказаться от поддержки России в конфликте на Украине. По мнению политолога-американиста Рафаэля Ордуханяня, США хотят заморозить конфликт с Китаем, чтобы направить все силы на борьбу с Россией.
Пекин будет развивать контакты с Тайванем для «мирного воссоединения», сообщил представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан. Заявление китайского куратора отношений с Тайбэем прозвучало на фоне снижения активности ВМС США в Тайваньском проливе, достигшей минимума за последние годы. В преддверии визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена, намеченного на ближайшее время, Китай и США демонстрируют неготовность к решающей битве за остров.
Писатель, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков оценивает снижение военного накала вокруг Тайваня с намерением США провести торг с Китаем по вопросу поддержки России. По его мнению, США подготовили пакет предложений, которыми они будут добиваться изменения позицию Китая в отношении РФ и СВО на Украине, в частности.
«США продемонстрировали в прошлом году, что у них есть мощные рычаги давления на Китай, в том числе с помощью Тайваня, и они очень успешно разыгрывают тайваньскую карту по стратегии кнут и пряник. Визит американских конгрессменов, Пелоси это кнут, а предложение Илона Маска о мирном воссоединении Тайваня с Китаем это пряник. США хотят дать понять Китаю, что в новом дивном мире, который начинает выстраиваться сейчас, нет места для России. Поэтому, говорят американцы: давайте дружить, мы видим, что вы не готовы за него воевать, но и мы не готовы за него воевать — все это можно решить мирным путем», — пояснил Кирилл Котков.
США легко используют Тайвань в своих интересах, потому что островное государство находится в их полном подчинении. По словам востоковеда, руководство Тайваня — не важно, кого оно представляет: партию Гоминьдан, которая недавно выиграла выборы, или их визави из Национально-прогрессивной партии — целиком и полностью зависимы от своих заокеанских хозяев. Поэтому, если американцам будет нужно, они сдадут Тайвань Китаю, не спросив мнения тайваньцев. Но сделают это только в том случае, если получат от Китая желаемое — серьезные экономические и политические уступки и, прежде всего, отказ от поддержки России.
Позицию Китая в переговорах с США эксперт оценивает слабо. По его словам, китайская экономика сильно зависит от американской, и это дает США повод вести себя с Китаем как с младшим партнером. Отличие Китая от Японии, которая также долгое время была фабрикой по сбору и доделываю всего, что сделано в США, заключается лишь в более высокой степень реализации государственного суверенитета Китая. Но этого пока явно недостаточно, чтобы прекратить практику кнута и пряника, которую проводят США в отношении Китая, считает востоковед.
«Сейчас США ясно Китаю дают понять: мы хотим с вами дружить, нам нечего делить, тот, на кого вы поставили, не заслуживает доверия, это слабый и ненадежный союзник. Они все время проталкивают эту линию и стараются добиваться своего», — заявил Кирилл Котков.
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян полагает, что США устали от противостояния с Россией и Китаем одновременно. По его мнению, США предлагают мирные инициативы Китаю не потому, что уверены в своих силах, а наоборот — чувствуют их недостаток для решения в свою пользу украинского кризиса. США, считает политолог, хотят пойти на уступки Китаю, чтобы получить необходимую передышку на одном их фронтов, чтобы перенести основные усилия на украинский театр военных действий.
«Американцы поняли, чем им грозит поражение именно на Украине. И не случайно, коллеги, мы видим такой дружественный настрой в отношении Тайваня после успехов штурмовиков ЧВК «Вагнер» в Соледаре. Происходит осознание стратегической катастрофы для Запада в случае нашей победы. И они сейчас могут, конечно, пойти на определенные уступки Китаю для того, чтобы переманить его на свою сторону», — подчеркнул Рафаэль Ордуханян.
Поэтому предлагает не реагировать панически на тот бравурный настрой, с каким госсекретарь США Энтони Блинкен собирается на переговоры в Китай.
«Я бы пока подождал говорить о каком-то прорыве в этой ситуации. Дело в том, что, если мы с вами посмотрим на военную активность, которую сейчас на Дальнем Востоке проявляют США, фатальную милитаризацию Японии и очередной ядерный зонтик, который там предлагается, то поймем, что основной ход еще не сделан», — отметил Рафаэль Ордуханян.
Политолог подозревает, что за провозглашаемыми мирными инициатива США скрывается очередная провокация против Китая и РФ.
«Я не думаю, что будут в той или иной форме предприняты какие-то такие мирные инициативы со стороны Америки. Я убежден, что все-таки за всем этим скрывается провокация», — заявил Рафаэль Ордуханян.
И вести переговоры с Китаем США будут, считает политолог, исходя из своих возможностей устроить ему большую неприятность.
«Они сделают Китаю предложение, от которого, как американцы думают, он не сможет отказаться. Мы можем ожидать от США новых угроз в виде санкций или в международных областях, например, касающихся членства России в Совете безопасности ООН», — указал Рафаэль Ордуханян.
В связи с этим политолог рекомендует российским дипломатам вести активное взаимодействие с китайскими коллегами, предупредив их о том, что за счет Тайваня разыгрывается исключительно украинская карта.
Политолог не ожидает от переговоров Китая и США худшего сценария для России, но не исключает, что там могут быть компромиссы, «которые нам не понравятся».