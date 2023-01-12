США пытаются убедить Китай отказаться от любой поддержки России, предупреждают политологи

США легко используют Тайвань в своих интересах, потому что островное государство находится в их полном подчинении. По словам востоковеда, руководство Тайваня — не важно, кого оно представляет: партию Гоминьдан, которая недавно выиграла выборы, или их визави из Национально-прогрессивной партии — целиком и полностью зависимы от своих заокеанских хозяев. Поэтому, если американцам будет нужно, они сдадут Тайвань Китаю, не спросив мнения тайваньцев. Но сделают это только в том случае, если получат от Китая желаемое — серьезные экономические и политические уступки и, прежде всего, отказ от поддержки России.