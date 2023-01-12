Карабахцы уже месяц не могут вернуться домой: в Армении не исключают нового конфликта с Азербайджаном

Эксперты не исключают возобновления боевых действий на фоне блокировки Лачинского коридора.
Главная новость в армянских СМИ сегодня — блокировка Лачинского коридора, который соединяет Армению и Нагорно-Карабахскую Республику (НКР). Это произошло ровно месяц назад, 12 декабря, в результате забастовки азербайджанцев, утверждающих, что Армения незаконно добывает полезные ископаемые в Карабахе. В итоге сотни армян не могут сегодня вернуться домой. Часть их осела в городе Горис на востоке Сюникской области.
Заместитель мэра города Ирина Йолян в интервью ФАН рассказала, что никто пока Горис не покинул, поэтому все заявления Баку о том, что блокады нет и 400 грузовиков спокойно проехали по дороге — не более чем попытка исказить реальное положение дел.
Люди ждут первой возможности
Ирина Йолян считает, что, если бы дорога была открыта, в Горисе не осталось бы ни одного жителя Степанакерта, который бы не вернулся домой.
— У нас же до сих пор как было, так и остается порядка 500 карабахцев. Среди них 40 детей, чьи родители остались в Карабахе. Сотни взрослых не могут приехать к своим детям, многие из которых болеют. Посудите сами, стали бы они сидеть в Армении, если бы была хоть малейшая возможность уехать домой?
— А как же тогда проехали 400 грузовиков, о которых заявил президент Азербайджана?
— Я не знаю о каких именно грузовиках идет речь, но действительно, по дороге можно проехать, если помогает Красный Крест. Речь идет о провозе тяжело больных или доставке медикаментов, необходимых для поддержания жизни людей в Степанакерте. При сопровождении миротворцев эти машины едут как в Степанакерт, так и из Степанакерта.
— Ирина, если не секрет, расскажите, кто платит за размещение и содержание сотен карабахцев в Горисе?
— Не секрет. Часть денег выделяет правительство Армении, также гуманитарную помощь предоставляет Красный Крест. Ну и, конечно, помогают простые люди.
Нельзя исключать возобновление боевых действий
— Как вы считаете, каков выход из сложившейся ситуации?
— В первую очередь, именно Армения должна всячески поддерживать Карабах. Но также большая надежда на помощь России, которая играет ключевую роль в регионе. К сожалению, другие страны сегодня ограничиваются заявлениями, ничего при этом не делая. А у нас нет времени ждать. Нам нужны конкретные действия, помощь в вооружении.
В любом случае, у армян сейчас два выхода: либо Армения усиливает армию, берется за руки со своими союзниками, либо пытается решить вопрос на дипломатическом уровне, проявляя гибкость.
— То есть, если договориться не выйдет, вы допускаете возобновление военного конфликта?
— Учитывая все происходящее, я ничего не могу исключать. Мы должны быть готовы к этому.
Ранее в Армении был проведен соцопрос, согласно которому более 60% населения страны выступает за военное решение проблемы с Азербайджаном.
Особая роль Турции
В эксклюзивном интервью ФАН посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян также не исключил вооруженного конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что Турция играет серьезную роль в происходящем, полностью поддерживая Баку по всем направлениям. Ситуация с Лачинским коридором — не исключение.
— А как же тогда Ереван намерен сближаться с Анкарой?
— Речь не идет о сближении Армении и Турции, речь идет о базовых продвижениях в направлении стабилизации отношений. Уже 30 лет Армению держат в блокаде. И мы говорим, мол, давайте откроем коммуникации, установим дипломатические отношения. Переговоры идут, и с первого января, как вам известно, открыли грузоперевозки. Это нормализация на базовом уровне. И всегда государственная позиция Армении состояла в нормализации отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий.
Еще один коридор раздора
— Помимо проблем в Лачинском коридоре, есть еще один конфликт — вокруг «Зангезурского коридора», на строительстве которого настаивает Азербайджан. Расскажите, в чем тут проблема?
— Начнем с того, что никакого «Зангезурского коридора», связывающего Азербайджан и Нахичевань через Сюникскую область Армении, не существует и нигде о нем не написано.
Марукян напоминает, что на днях президент Азербайджана сам признался, что термин «Зангезурский коридор» не присутствует в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года и был придуман лично азербайджанским лидером.
— Мы с первого дня были готовы, чтобы открылись все коммуникации, и они использовали это, как связь (Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой – Прим. ред.). Но проблема в том, что Азербайджан хочет «экстерриториальный коридор», исключающий армянский контроль, что неприемлемо для Армении. Никогда армянские власти не обсуждали это в таком контексте. А коммуникации — да, существует комиссия, в этом направлении работа ведется.
— И Иран тоже не приемлет ничего подобного…
— Да, Иран тоже много раз заявлял о том, что не допустит передела границ.
Ирано-армянский союз
На фоне армяно-азербайджанского кризиса, особо выделяется позиция еще одного важнейшего регионального игрока — Ирана. Тегеран не скрывает своих союзнических намерений по отношению к Еревану, в то время как отношения между Исламской республикой и Азербайджаном находятся в затяжном кризисе. По мнению некоторых экспертов и аналитиков, сегодня позиция в том числе и Ирана останавливает Баку и Анкару от решительных антиармянских действий.
«У нас с Ираном многовековые отношения, — говорит Эдмон Марукян. — Мы ожидаем серьезного увеличения экономических связей, повышения товарооборота. В прошлом году этот показатель достиг 700 миллионов долларов. Раньше такая цифра казалась мечтой. Сейчас мы стремимся к отметке в три миллиарда долларов. Мы работаем с Ираном по всем направлениям.
Итого
Лидер партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян отмечает, что одним из выходов из сложного положения для Армении является союз с Ираном.
«А треугольник Россия-Иран-Армения позволил бы Армении вернуться к исходным позициям до 2018 года, а также пресечь турецкую экспансию в регионе. К слову, вместо отказа проводить на территории Армении учения ОДКБ надо было еще и Иран пригласить на эти учения. Мы знаем, что Исламская республика несколько раз предлагала нам совместные учения, что было крайне необходимо Армении после войны. Увы, все это при нынешней власти, боящейся испортить отношения с Западом, невозможно», — подчеркивает он.