Карабахцы уже месяц не могут вернуться домой: в Армении не исключают нового конфликта с Азербайджаном

— У нас же до сих пор как было, так и остается порядка 500 карабахцев. Среди них 40 детей, чьи родители остались в Карабахе. Сотни взрослых не могут приехать к своим детям, многие из которых болеют. Посудите сами, стали бы они сидеть в Армении, если бы была хоть малейшая возможность уехать домой?