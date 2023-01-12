Банк России озвучил объем международных резервов РФ

Международные резервы России по данным на 6 января составили 582 млрд долларов, сообщает пресс-служба Центробанка РФ.
С 30 декабря по 6 января данный показатель увеличился на 0,8%, что связано с положительной переоценкой, передают представители российского финансового регулятора.
Международные резервы РФ — это высоколиквидные иностранные активы, которыми распоряжаются российский Центробанк и правительство. Они состоят из золота, специальных прав заимствования, средств в иностранной валюте.
Наиболее крупный объем международных резервов России в 643,2 млрд долларов был зафиксирован 18 февраля 2022 года.