Екатерина Варнава задрала платье и станцевала рядом с Иваном Ургантом

Шоумен Иван Ургант стал свидетелем зажигательного танца актрисы Екатерины Варнавы. Звезда «Comedy Woman» активно танцевала, пока телеведущий спокойно стоял с ней рядом.
Варнава опубликовала видео с Ургантом. Актриса порадовала своих подписчиков активным танцем. Телеведущий при этом спокойно наблюдал за быстрыми движениями коллеги.
Звезда «Comedy Woman» задрала платье, чтобы оно не стесняло ее движения. Наряженный в белый пиджак с черной бабочкой шоумен пытался сохранить невозмутимый вид. Варнава подписала видео тегом «забытые имена», с отсылкой на недавнюю публикацию Урганта, где он намекнул на возвращение в эфир.