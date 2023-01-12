Екатерина Варнава задрала платье и станцевала рядом с Иваном Ургантом

Звезда «Comedy Woman» задрала платье, чтобы оно не стесняло ее движения. Наряженный в белый пиджак с черной бабочкой шоумен пытался сохранить невозмутимый вид. Варнава подписала видео тегом «забытые имена», с отсылкой на недавнюю публикацию Урганта, где он намекнул на возвращение в эфир.