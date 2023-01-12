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Екатерина Варнава задрала платье и станцевала рядом с Иваном Ургантом

Общество
Екатерина Варнава задрала платье и станцевала рядом с Иваном Ургантом

Шоумен Иван Ургант стал свидетелем зажигательного танца актрисы Екатерины Варнавы. Звезда «Comedy Woman» активно танцевала, пока телеведущий спокойно стоял с ней рядом.

Варнава опубликовала видео с Ургантом. Актриса порадовала своих подписчиков активным танцем. Телеведущий при этом спокойно наблюдал за быстрыми движениями коллеги.

Звезда «Comedy Woman» задрала платье, чтобы оно не стесняло ее движения. Наряженный в белый пиджак с черной бабочкой шоумен пытался сохранить невозмутимый вид. Варнава подписала видео тегом «забытые имена», с отсылкой на недавнюю публикацию Урганта, где он намекнул на возвращение в эфир.
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