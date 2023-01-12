Президент Сирии Асад подтвердил, что Дамаск поддерживает спецоперацию РФ на Украине

Известно, что 12 января у Асада состоялся разговор со спецпредставителем российского лидера по САР Александром Лаврентьевым. Они обсудили ситуацию в сирийском регионе, а также обстановку на геополитической арене. В офисе президента республики рассказали, что политик вновь сообщил о своей поддержке СВО на Украине.