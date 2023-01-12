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Президент Сирии Асад подтвердил, что Дамаск поддерживает спецоперацию РФ на Украине

Политика
Президент Сирии Асад подтвердил, что Дамаск поддерживает спецоперацию РФ на Украине

Официальный Дамаск поддерживает действия российского руководства в ходе проведения спецоперации на украинской земле. Позицию сирийского государства подтвердил глава республики Башар Асад.

Известно, что 12 января у Асада состоялся разговор со спецпредставителем российского лидера по САР Александром Лаврентьевым. Они обсудили ситуацию в сирийском регионе, а также обстановку на геополитической арене. В офисе президента республики рассказали, что политик вновь сообщил о своей поддержке СВО на Украине.

«Президент Асад подтвердил, что сейчас в мире ведется усиленная политическая и информационная борьба, <…> отметив позицию Сирии в поддержку российской спецоперации в Донбассе», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что Киев собирается провести в ООН «саммит мира» по ситуации на Украине. Мероприятие может состояться 24 февраля 2023 года в штаб-квартире Организации.
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