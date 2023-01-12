Поплавская считает, что соведущая Урганта Михеева дискредитировала Первый канал

Актриса Яна Поплавская прокомментировала появление телеведущей Аллы Михеевой на скандальной вечеринке с украинцами в Куршевеле. Она считает, что коллега шоумена Ивана Урганта дискредитировала Первый канал.
Артистка призналась, что была удивлена тому, что на Первом канале работают подобные личности, как Михеева и Александр Гудков, который записал пародию на патриотическую композицию SHAMAN «Я русский».
«Эти лица с утра до вечера были представлены российскому зрителю. И зритель свято считал, что те, кто работают на самом Первом, – это достойные люди», – отметила собеседница iReactor.
Поплавская также добавила, что таких людей, как Михеева, больше не стоит пускать обратно на территорию России.
Ранее сама Михеева оправдалась за свое появление на скандальной вечеринке. Соведущая Урганта утверждает, что случайно оказалась на мероприятии в Куршевеле, куда приехала кататься на лыжах.