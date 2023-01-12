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Посредник США по обмену заключенными Ричардсон заявил об освобождении Дадли в России

Политика
Посредник США по обмену заключенными Ричардсон заявил об освобождении Дадли в России

Ветерана ВМС США Тэйлор Дадли освободили из-под ареста в России. Соответствующее заявление сделал посредник по обмену заключенными Билл Ричардсон.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Дадли переходит границу РФ и Польши из Багратионовска в Безледы в сопровождении Richardson Center и своей матери.

«Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли освобожден из России сегодня, 12 января 2023 года», — подчеркнул Ричардсон.

Дадли задержали в апреле прошлого года при переходе границы Калининградской области с Польшей. Отмечается, что он участвовал в музыкальном фестивале.
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