Водителя трактора задержали за обрушение груды снега на ребенка в Гатчине

Полицейские задержали в Ленобласти водителя погрузчика, который завалил ребенка снегом во время уборки улицы. Несовершеннолетний смог выжить благодаря помощи прохожих, они откопали малыша лопатами.
Инцидент произошел 11 января на площади Станислава Богданова в Гатчине. Правоохранители установили, что мужчина действовал умышленно. Он неоднократно загребал ковшом снег и сдвигал его в сторону детей. В результате девочка не смогла выбраться самостоятельно из-под снега, ей помогли очевидцы.
Похожий случай ранее произошел в центре Петербурга. Снегоуборочная машина двигалась задним ходом и сбила пожилую женщину на улице Садовой. Она могла погибнуть, если бы не вмешался прохожий. Петербуржцы регулярно жалуются на работу коммунальщиков этой зимой, однако губернатор Александр Беглов и его команда игнорируют проблему.