Водителя трактора задержали за обрушение груды снега на ребенка в Гатчине

Похожий случай ранее произошел в центре Петербурга. Снегоуборочная машина двигалась задним ходом и сбила пожилую женщину на улице Садовой. Она могла погибнуть, если бы не вмешался прохожий. Петербуржцы регулярно жалуются на работу коммунальщиков этой зимой, однако губернатор Александр Беглов и его команда игнорируют проблему.