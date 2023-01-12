Ученые Бингемтонского университета раскрыли неожиданную опасность раннего выхода на пенсию

Ранний выход на пенсию может ускорить снижение когнитивных функций у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые Бингемтонского университета.
Исследователи заметили, что ранний выход на пенсию ослабляет способность сохранять отсроченные воспоминания. Особенно быстро этот параметр ухудшался у пожилых женщин. Еще одной опасностью ученые назвали снижение уровня социальной активности.
В то же время сотрудники Бингемтонского университета выяснили, что выплата пенсионных пособий благоприятно отражается на состоянии здоровья, пишет «Доктор Питер».
Напомним, ранее юрист Вадим Виноградов заявлял, что некоторые россияне могут получать две пенсии одновременно. Она полагаются, в частности, людям, получившие инвалидность из-за военной травмы.